Sono passati 57 anni dall’allunaggio del primo uomo sulla Luna, avvenuto nel 1969. In quella notte storica, Neil Armstrong e Buzz Aldrin posero piede sul satellite naturale della Terra, lasciando un segno indelebile nella storia dell’esplorazione spaziale. Da allora, il sogno di tornare sulla Luna si è riproposto più volte, con missioni successive e piani di future spedizioni. La conquista lunare continua a essere un obiettivo per molte agenzie spaziali e aziende private.

Edoardo Valentino - Città del Vaticano Sono passati cinquantasette anni dalla notte in cui Neil Armstrong e Buzz Aldrin sbarcarono sulla superficie lunare. Il 20 luglio 1969 con i due astronauti statunitensi della missione Apollo 11, l’uomo mise per la prima volta piede su un altro corpo celeste. “Una missione molto complessa che sembrava quasi impossibile”, ricorda ai media vaticani Giovanni Caprara, docente del corso di Storia dell’esplorazione spaziale al Politecnico di Milano. Un’operazione, spiega Caprara, decisa ed avviata dal presidente John F. Kennedy e che fu realizzata nell’arco di un decennio. Audio Embed Ascolta l'intervista a Giovanni Caprara Un avvenimento storico “Tutto il mondo era rivolto verso l’alto ad aspettare - continua il professore - anche io lo seguii con grande emozione. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Il sogno di tornare sulla Luna, un viaggio tra passato e futuro

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