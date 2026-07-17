Valencia dove passato e futuro si incontrano nel Diario di Viaggio di Anna Pernice
Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di scassinare una banca nel centro della città. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto in pochi minuti, grazie alla segnalazione di un passante. L'uomo è stato trovato con strumenti da scasso e un'auto parcheggiata nelle vicinanze. Nessun ferito tra le persone presenti. La polizia sta verificando eventuali collegamenti con altri episodi simili nella zona.
Tutto l’itinerario tra le vie di Valencia è sul numero di Novella 2000 ora in edicola. Valencia non è la classica città spagnola sul mare, ma un luogo capace di mettere insieme passato e futuro in un modo sorprendente. Una città dove puoi passare dalla magnificenza di una borsa della seta del Quattrocento a edifici futuristici che sembrano atterrati da un altro pianeta. Dove le tradizioni convivono con l’arte contemporanea, il mare incontra la laguna e ogni piazza sembra avere una storia da raccontare. Nel suo Diario di Viaggio, Anna Pernice ci porta alla scoperta di una perla della Spagna, facendoci conoscere anche i risvolti meno turistici ma più autentici. 🔗 Leggi su Novella2000.it
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