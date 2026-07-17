valencia dove passato e futuro si incontrano nel diario di viaggio di anna pernice

Notizia in breve

Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di scassinare una banca nel centro della città. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto in pochi minuti, grazie alla segnalazione di un passante. L'uomo è stato trovato con strumenti da scasso e un'auto parcheggiata nelle vicinanze. Nessun ferito tra le persone presenti. La polizia sta verificando eventuali collegamenti con altri episodi simili nella zona.