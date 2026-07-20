La Casolese si appresta a disputare il suo primo campionato in Promozione, categoria mai affrontata prima dalla società. La squadra, guidata dal presidente, sarà al debutto nella nuova categoria questa stagione. Il presidente, che ricopre anche il ruolo di amministratore presso l’azienda Newton Trasformatori, ha incontrato i giornalisti negli uffici dell’azienda, situata a Pian dei Peschi di Poggibonsi.

La Casolese si prepara al campionato di Promozione. Un debutto assoluto nella categoria per la società che ha al vertice Guglielmo Montagnani. Abbiamo incontrato il presidente negli uffici dell’azienda, Newton Trasformatori con sede a Pian dei Peschi di Poggibonsi, della quale è amministratore. Presidente, in che modo il sodalizio si avvicina a una realtà finora inesplorata? "Con determinazione e con una grande volontà di provare a compiere ancora qualcosa di positivo nell’arco della stagione, dopo il raggiungimento di un obiettivo a lungo inseguito per la gioia della gente di Casole d’Elsa". I nuovi traguardi per la serie superiore? "Noi puntiamo a un torneo di alto livello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il salto di categoria. "Casolese pronta al debutto in Promozione»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Prima categoria. Al via la festa a Potenza Picena. Centrato il salto in PromozioneA Potenza Picena si celebra la promozione in Promozione dopo la vittoria della squadra locale.

Leggi anche: Calcio Seconda categoria. Il Sangimignano Calcio festeggia il salto di categoria. Ora l’obiettivo è salire fino alla Promozione