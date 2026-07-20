Un nuovo progetto esplora il simbolismo del segno zodiacale del Leone, evidenziando aspetti di creatività, identità e il desiderio di lasciare un segno. Il testo analizza come alcuni archetipi, tra cui quello leonino, abbiano attraversato la storia del costume e della cultura, rappresentando un vero e proprio manifesto di luce e autenticità. L’obiettivo è approfondire le caratteristiche che rendono il segno riconoscibile e influente nel tempo.

Life&People.it Oltre il cliché dell’ego: il vero manifesto della luce leonina. Alcuni archetipi sono capaci di attraversare la storia del costume senza perdere un grammo della loro forza magnetica, mentre altri, invece, tornano improvvisamente a reclamare il centro della scena proprio quando la cultura contemporanea ne ha più disperatamente bisogno. L’archetipo del Leone appartiene indiscutibilmente a questa seconda categoria, riaffacciandosi nel nostro immaginario con la potenza di un riflettore che squarcia il buio. Per lungo tempo, la narrazione pop e una certa astrologia da rotocalco hanno liquidato questo segno attraverso un cliché tanto seducente quanto superficiale, dipingendolo come il regno dell’ego ipertrofico, della fame di palcoscenico e di un’ambizione estetica fine a sé stessa. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - Il ritorno del Leone: creatività, identità e il coraggio di lasciare il segno

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