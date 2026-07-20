il ritorno dei napoletani a odessa gli investimenti della msc shipping in ucraina

Una comunità di napoletani sta tornando a Odessa, dove la MSC Shipping ha annunciato investimenti in Ucraina. Negli anni successivi alla fondazione nel 1794, immigrati italiani provenienti dal Regno delle Due Sicilie furono fondamentali per l’economia locale. Nel frattempo, in Francia, si verificavano rivoluzioni. La presenza italiana si è rinnovata con il ritorno di queste persone, mentre le attività della compagnia marittima si espandono nel Paese.

Gli immigrati italiani dal Regno delle Due Sicilie furono la spina dorsale economica di Odessa, nei primi anni dalla sua fondazione nel 1794, mentre in Francia furoreggiava la rivoluzione. Era stato il comandante militare Josè De Ribas, nobile Napoletano di origine spagnola, ad attrarli sul Mar Nero. Aveva disperatamente bisogno di una classe dirigente e di manodopera qualificata per realizzare un sogno: un grande porto mercantile. E intorno a quel porto sarebbe sorta la città di Odessa. Oggi, con l’acquisizione del 51% di TIS Group, il principale operatore privato del porto di Yuzhny (Pivdenny in Ucraino) nella regione di Odessa, la Mediterranean Shipping Company (MSC) fondata dall’armatore Gianluigi Aponte, riporta gli Italiani a giocare un grande ruolo economico a Odessa. 🔗 Leggi su Formiche.net

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