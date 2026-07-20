Il Premio Tonadico città del Patto a Gehrard Pross ingegnere delle relazioni

Da vaticannews.va 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ingegnere delle relazioni è stato premiato a Tonadico, in Trentino. La cerimonia si è svolta nel piccolo centro montano delle Dolomiti, dove è nata la motivazione per il riconoscimento. Il premio, intitolato alla città del Patto, è stato consegnato a Pross. L’evento ha coinvolto rappresentanti locali e membri della comunità. La premiazione ha sottolineato il ruolo di Pross nel rafforzare legami e collaborazioni.

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Un piccolo centro montano delle Dolomiti da cui è scaturita una formidabile scintilla. La cittadina di Tonadico, Comune del Trentino, ha ospitato il 16 luglio scorso la prima edizione del Premio internazionale “Tonadico città del Patto”, attribuito a Gerhard Pross, evangelico luterano della Germania, tra gli iniziatori delle rete ecumenica “Insieme per l’Europa”. Il “Patto” che dà il nome al Premio si rifà a quello stretto sulle Dolomiti nel 1949 da Chiara Lubich e Igino Giordani, parlamentare e noto uomo di cultura del tempo, durante una Messa nella Chiesa di S. Antonio a Tonadico. Patto da cui scaturì un’intensa un’esperienza mistica decisiva per lo sviluppo del nascente Movimento dei Focolari avviato da Chiara Lubich. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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