Notizia in breve

Un ingegnere delle relazioni è stato premiato a Tonadico, in Trentino. La cerimonia si è svolta nel piccolo centro montano delle Dolomiti, dove è nata la motivazione per il riconoscimento. Il premio, intitolato alla città del Patto, è stato consegnato a Pross. L’evento ha coinvolto rappresentanti locali e membri della comunità. La premiazione ha sottolineato il ruolo di Pross nel rafforzare legami e collaborazioni.