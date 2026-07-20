Il pm che indagò Salvini | i reati dei migranti colpa del disagio

Un magistrato di Agrigento, Luigi Patronaggio, ha condotto un’indagine su Matteo Salvini, allora ministro dell’Interno, riguardante il sequestro di persona legato ai porti chiusi e al caso della nave Diciotti e della ONG Sea Watch. In passato, Patronaggio si occupò di questi episodi, che coinvolsero decisioni del governo sull’accesso ai porti italiani e le operazioni di soccorso nel Mediterraneo.

Anni fa, da pm di Agrigento, Luigi Patronaggio si fece notare perché indagò Matteo Salvini, allora ministro dell’Interno, per sequestro di persona. Erano i giorni dei «porti chiusi» e il magistrato si occupò del caso della nave Diciotti e della Ong Sea Watch. Attualmente Pattinaggio è procuratore generale presso la Corte d’Appello di Cagliari. Ma a quanto risulta la questione migratoria gli sta ancora molto a cuore.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Matteo Salvini e i patrioti in piazza contro limmigrazione.

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