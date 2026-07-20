il piano segreto di russia e cina per mettere fuori gioco starlink

Russia e Cina hanno elaborato un piano segreto per neutralizzare Starlink, il sistema satellitare utilizzato nella guerra in Ucraina. Le due nazioni mirano a compromettere o bloccare le comunicazioni fornite dal servizio. Le autorità russe e cinesi hanno sviluppato strategie e tecnologie per interferire con il funzionamento del sistema satellitare, considerato un elemento chiave nelle operazioni militari. La pianificazione rimane riservata e non sono stati resi pubblici dettagli specifici sulle modalità di attuazione.

Starlink è diventato uno degli strumenti tecnologici più importanti della guerra in Ucraina. Per questo è finito nel mirino di Russia e Cina. Il motivo è presto detto: il sistema satellitare di SpaceX ha garantito per anni comunicazioni sicure alle forze armate ucraine, contribuendo a mantenere operativi droni, collegamenti militari e trasmissioni di dati anche durante gli attacchi alle infrastrutture terrestri. Un passaggio decisivo è arrivato quando l'allora ministro ucraino per la Trasformazione digitale, Mykhailo Fedorov, ha promosso con SpaceX l'introduzione di una "whitelist" che ha disattivato i terminali Starlink utilizzati dalle unità russe. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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