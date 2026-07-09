Russia e Cina stanno lavorando insieme a un progetto segreto per sviluppare un sistema di difesa capace di intercettare anche missili ipersonici. Il piano, ancora non ufficiale, coinvolge tecnologie avanzate e potrebbe mettere a rischio la capacità degli Stati Uniti di colpire obiettivi strategici. Le due nazioni collaborano da tempo su questo fronte, ma i dettagli specifici restano sconosciuti. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata dalle parti coinvolte.

La Federazione Russa e la Repubblica Popolare Cinese potrebbero aver avviato in gran segreto un programma di sviluppo congiunto per ottenere un sistema di difesa aerea e missilistica di nuova generazione che sarebbe in grado di intercettare missili balistici e persino missili ipersonici e sarebbe destinato a contrastare le più avanzate capacità di attacco a lungo raggio dei loro comuni avversari teorici, tra cui compaiono, ovviamente, gli Stati Uniti d’America. A rivelare l’informazione è stata un'inchiesta pubblicata da Der Spiegel, realizzata in collaborazione con il quotidiano francese Le Monde e con il sito investigativo russo The Insider, che afferma di aver avuto accesso a una serie di " documenti riservati " relativi al programma segreto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Lo scudo segreto di Russia e Cina contro i missili Usa: il piano per fermare anche le armi ipersoniche

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Film di fantascienza, Russia Cina alla conquista dello Spazio

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