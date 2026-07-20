Il Partito Democratico di Modena esprime dispiacere per la scomparsa di Franco Vezzali, definendolo una figura che ha interpretato la politica con impegno. I rappresentanti del partito sottolineano che la sua perdita lascia un vuoto nella comunità locale. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sulla data del decesso. La dichiarazione è firmata da Massimo Paradisi e Simone Silvestri, rispettivamente segretario e portavoce della federazione provinciale del partito.

"Con Franco Vezzali – dichiarano Massimo Paradisi, segretario della Federazione provinciale del Partito Democratico di Modena, e Simone Silvestri, componente della Segreteria provinciale – perdiamo una figura che ha saputo interpretare la politica nel suo significato più autentico: quello del servizio alla comunità, dell’ascolto delle persone e della costruzione paziente del bene comune". Sindaco di Camposanto negli anni Settanta e Ottanta ed esponente del Partito Comunista Italiano, Vezzali ha attraversato una stagione decisiva per la crescita delle autonomie locali, contribuendo con equilibrio, competenza e senso delle istituzioni allo sviluppo del proprio territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Pd: "Franco Vezzali lascia grande vuoto nella comunità. Perdiamo una figura che ha saputo interpretare la politica"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cardinare Ruini, mons. Fisichella: "Ha saputo interpretare il ruolo della Chiesa nel mondo"Il Cardinale Ruini ha svolto un ruolo chiave nel rappresentare la Chiesa nel mondo contemporaneo.

Sub morti alle Maldive, la Stazione Zoologica Dohrn: "La scomparsa di Monica Montefalcone lascia un vuoto immenso nella comunità scientifica"Cinque cittadini italiani sono deceduti alle Maldive dopo un'immersione a 50 metri di profondità, e le operazioni di ricerca per trovare i loro corpi...