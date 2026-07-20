Il Pd | Franco Vezzali lascia grande vuoto nella comunità Perdiamo una figura che ha saputo interpretare la politica
Il Partito Democratico di Modena esprime dispiacere per la scomparsa di Franco Vezzali, definendolo una figura che ha interpretato la politica con impegno. I rappresentanti del partito sottolineano che la sua perdita lascia un vuoto nella comunità locale. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sulla data del decesso. La dichiarazione è firmata da Massimo Paradisi e Simone Silvestri, rispettivamente segretario e portavoce della federazione provinciale del partito.
"Con Franco Vezzali – dichiarano Massimo Paradisi, segretario della Federazione provinciale del Partito Democratico di Modena, e Simone Silvestri, componente della Segreteria provinciale – perdiamo una figura che ha saputo interpretare la politica nel suo significato più autentico: quello del servizio alla comunità, dell’ascolto delle persone e della costruzione paziente del bene comune". Sindaco di Camposanto negli anni Settanta e Ottanta ed esponente del Partito Comunista Italiano, Vezzali ha attraversato una stagione decisiva per la crescita delle autonomie locali, contribuendo con equilibrio, competenza e senso delle istituzioni allo sviluppo del proprio territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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