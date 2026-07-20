Sono state ritrovate rarissime fotografie del passaggio del Re Umberto di Savoia a Castellina in Chianti. Le immagini, scattate l’8 marzo 1945, documentano la visita del Luogotenente Generale del Regno e futuro re d’Italia. Il ritrovamento è accompagnato dal resoconto manoscritto del parroco dell’epoca, monsignor Gaetano Profeti, anch’esso inedito. Una famiglia del posto ha rintracciato nel proprio archivio queste fotografie, e le ha messe a disposizione del progetto ‘VivoInChianti’, di cui è responsabile il professor Vito De Meo. "Questa acquisizione rappresenta pienamente il significato e la missione di VivoInChianti - ha affermato Valeria... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il passaggio del Re Umberto di Savoia. Ritrovate rarissime fotografie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ottant’anni fa l’esilio di Umberto II di Savoia, l’Unione monarchica lo ricorda in un convegno

Vittoria di Savoia Vittoria di Savoia segue le orme di mamma Clotilde: dove la vedremoVittoria di Savoia ha annunciato la sua presenza a un evento pubblico, seguendo le orme di sua madre, Clotilde.

Temi più discussi: Il passaggio del Re Umberto di Savoia. Ritrovate rarissime fotografie; La visita dell'ultimo Re: spuntano le foto inedite del passaggio di Umberto di Savoia a Castellina; Pineto, visita istituzionale a Scerne per Emanuele Filiberto; Un negoziato per disinnescare il conflitto tra Tel Aviv e Beirut.

L’armistizio di Cassibile: la vera storia di un colpo di Stato angloamericano in Italia (De Gasperi è l’uomo che certificò il broglio del referendum al quale non parteciparono milioni di italiani.) 12/07/2026 di Cesare Sacchetti Nel mezzo della seconda guerra mon x.com

Il passaggio del Re Umberto di Savoia. Ritrovate rarissime fotografieLe immagine sono state scattate l’8 marzo del ’45 a Castellina in Chianti. Il ritrovamento è accompagnato al resoconto manoscritto del parroco. lanazione.it

Castellina in Chianti, ritrovate rare fotografie del passaggio di Umberto di Savoia nel marzo 1945Le immagini inedite entrano nell'archivio VivoInChianti e documentano la visita del futuro re Umberto II durante la Seconda guerra mondiale ... gonews.it