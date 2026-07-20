Il passaggio del Re Umberto di Savoia Ritrovate rarissime fotografie
Rarissime fotografie mostrano il passaggio del Re Umberto di Savoia a Castellina in Chianti, avvenuto l’8 marzo 1945. Le immagini catturano la visita del Luogotenente Generale del Regno, che in quel periodo si trovava in Italia. Le foto sono state recentemente ritrovate e rappresentano una testimonianza visiva di quell’evento storico.
Sono state ritrovate rarissime fotografie del passaggio del Re Umberto di Savoia a Castellina in Chianti. Le immagini, scattate l’8 marzo 1945, documentano la visita del Luogotenente Generale del Regno e futuro re d’Italia. Il ritrovamento è accompagnato dal resoconto manoscritto del parroco dell’epoca, monsignor Gaetano Profeti, anch’esso inedito. Una famiglia del posto ha rintracciato nel proprio archivio queste fotografie, e le ha messe a disposizione del progetto ‘VivoInChianti’, di cui è responsabile il professor Vito De Meo. "Questa acquisizione rappresenta pienamente il significato e la missione di VivoInChianti - ha affermato Valeria... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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