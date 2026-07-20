Il nipote di Bud Spencer svela la verità | Mio nonno tifava per

Il nipote di Bud Spencer ha rivelato su Instagram che il nonno era tifoso della Lazio, ma mostrava anche interesse per il Napoli. La notizia è stata condivisa attraverso un post sulla pagina ufficiale del nipote. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui motivi di questa preferenza o su eventuali altri interessi sportivi del nonno. La dichiarazione si concentra esclusivamente sulla passione calcistica del defunto.

Vai nel canale Youtube di Cittaceleste > Con un post pubblicato sulla propria pagina ufficiale di Instagram il nipote di Bud Spencer ha svelato che suo nonno era un tifoso della Lazio, senza però nascondere una passione per il Napoli. Queste le sue parole: "Visto che non mi va di creare divisioni tra i fun di Bud Spencer, vi dico che lui era grandissimo tifoso della SS Lazio e tifava molto il Napoli quando giocava a Napoli. Ma la cosa più bella che vi posso dire è che al funerale di mio nonno a Piazza di Spagna c'era la Curva della Lazio, la Curva del Napoli e quella della Roma. È stato l'unico momento della mia vita in cui ho... 🔗 Leggi su Cittaceleste.it

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L'intervista al nipote di Bud Spencer sul suo tifo per la Lazio e l'affetto che nutriva verso l'azzurro partenopeo. #SSLazio #ForzaLazio #AvantiLazio #BudSpencer #lazionews x.com

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