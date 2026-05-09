Terremoto Udine | la nipote svela la verità sul nonno dimenticato

Durante le indagini sul terremoto che ha colpito Udine, è emerso che una vittima non era stata inserita nei registri ufficiali. La nipote del ferito ha fornito dettagli che hanno aiutato a riconoscere il suo parente tra la folla disperata e i soccorritori. Le autorità hanno successivamente aggiornato le liste ufficiali, permettendo di chiarire l’identità della persona coinvolta.

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? Punti chiave Come è stato possibile dimenticare una vittima nei registri ufficiali?. Cosa ha permesso di identificare il ferito tra la folla disperata?. Perché la cronaca del terremoto indicava solo una singola vittima?. Come ha reagito la famiglia dopo la tragica morte del ferroviatore?.? In Breve Pietro Puppo morì il 9 maggio 1976 dopo tre giorni di agonia.. La nipote Elena Ciotti ricostruisce la memoria del nonno ferito a Paderno.. L'identificazione avvenne tramite un orologio ricevuto dalle Ferrovie dello Stato.. I familiari usarono l'assegno ministeriale per riparare una casa a Ceresetto.. Il 6 maggio 1976, verso le ore 21:00, la scossa che colpì Udine travolse Pietro Puppo, ex capotreno delle Ferrovie dello Stato, ferendolo mortalmente sotto il peso di una piastra di cemento caduta da un camino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terremoto Udine: la nipote svela la verità sul nonno dimenticato ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Assolto nonno: abusi non provati, ma la nipote aveva denunciatoSommario Un uomo di 71 anni è stato assolto dall'accusa di aver abusato sessualmente della nipote, una bambina di 10-11 anni al momento dei fatti. Voghera, nonno entra in classe e schiaffeggia alunno perché “bullizzava la nipote”Protagonista dell’episodio il nonno della piccola, come riportato dal quotidiano “La Provincia Pavese”. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Nostro nonno morì a Udine per il terremoto, fu anche lui una vittima: la storia di Pietro; Terremoto del Friuli, l'appello di Cristina Lanfrit: Cerchiamo quell'alpino, ricostruì la nostra casa a Casiacco; Terremoto del Friuli, così mio papà in cantina costruì il suo sismografo; Terremoto del Friuli, i parenti della famiglia Gallo raccolgono i fondi per trasferire le ceneri dopo 50 anni. Nostro nonno morì a Udine per il terremoto, fu anche lui una vittima: la storia di PietroPer decenni in città il nome simbolo dei caduti del sisma del 1976 è stato quello di Maria Buttolo. Ma la famiglia Puppo conserva il ricordo di un’altra tragedia, riconosciuta anche attraverso un risa ... udinetoday.it Anche nostro nonno morì a Udine per il terremoto, fu anche lui una vittima: la storia di Pietro riemergePer decenni in città il nome simbolo dei caduti del sisma del 1976 è stato quello di Maria Buttolo. Ma la famiglia Puppo conserva il ricordo di un’altra tragedia, riconosciuta anche attraverso un risa ... udinetoday.it Udine, #6maggio| Il Sottocapo di Stato Maggiore della #Difesa, Gen. S.A. Luigi Del Bene, ha preso parte al Convegno “Il Genio Militare e il Modello Friuli: 50 Anni dal Terremoto del 1976 - Memoria, Sinergia e Prospettive Future”, organizzato dal Presidente x.com 6 MAGGIO 1976 TERREMOTO del FRIULI Alle ore 21:00 la terra trema: un sisma di magnitudo 6.5 della scala Richter con epicentro tra Gemona e Artegna, vicino Udine, uccide 990 persone e causa ingentissimi danni. reddit