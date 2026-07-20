Il murale di Banksy diventa un piatto stellato lo Chef Avallone | L'arte in cucina per un messaggio di speranza

Lo chef Avallone ha trasformato un murale di Banksy in un piatto, portando l’arte in cucina. Il ristorante Cetaria, premiato con una stella Michelin, ha presentato questa creazione come simbolo di speranza. La trasformazione è stata fatta durante una recente esibizione culinaria. Nessun dettaglio sulle tecniche di preparazione o sui materiali utilizzati.

Lo Chef Salvatore Avallone del ristorante Cetaria, premiato con una stella Michelin, ha letteralmente portato l'arte in cucina trasformando il murale di Banksy in uno dei suoi piatti. Fanpage.it lo ha intervistato: ecco com'è nato il dolce virale e qual è il messaggio simbolico che nasconde. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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