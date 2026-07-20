La nazionale spagnola ha vinto il Mondiale 2026, aggiungendo un altro titolo alla sua lunga serie di successi. La squadra, definita la più vincente del XXI secolo, ha conquistato il trofeo in un torneo che si è concluso con applausi e celebrazioni. La vittoria si somma a una serie di altri trionfi internazionali, consolidando la sua posizione tra le più vincenti della storia recente del calcio.

Arriba Espana! Applausi alla squadra più vincente del XXI secolo. Questo Mondiale 2026 è soltanto l’ultimo anello di una collana di titoli che nessun’altra nazionale ha potuto neppure avvicinare negli ultimi vent’anni. Andando a ritroso: Olimpiadi 2024, Europei 2024, Nations League 2023, Europei 2012, Mondiali 2010, Europei 2008. Sono cambiati ct e convocati, ma i risultati sono sempre stati gli stessi, il gioco è sempre stato sostanzialmente lo stesso, con le piccole variazioni rese necessarie dall’evoluzione del calcio contemporaneo. Aragones, Del Bosque, De la Fuente gli allenatori che hanno sollevato i trofei, con la partecipazione straordinaria di Luis Enrique che dopo un quadriennio di confusione tecniche ha rimesso le fondamenta del modello al loro posto e ha creato le condizioni perché la Roja tornasse sulla cima del mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il modello Spagna: dai settori giovanili ha costruito la Nazionale più vincente del 21esimo secolo

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