Non ci sono persone indagate per la morte di un uomo di origini marocchine avvenuta domenica a Bologna durante un intervento della polizia. La vittima è deceduta in via Svevo, senza che siano stati avviati procedimenti penali contro gli agenti coinvolti. La notizia ha portato all'attivazione di una norma che tutela gli agenti in casi di uso legittimo della forza durante operazioni di polizia.

Non ci sono indagati per la morte di Abderahhim Fakir, avvenuta ieri - domenica 19 luglio - in via Svevo a Bologna durante un intervento della polizia. La Procura ha infatti iscritto un procedimento nell'apposito registro modello 45 bis, "nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento". Si tratta dell'applicazione della nuova norma sul registro, separato, destinato alle annotazioni preliminari, dove vengono iscritti i nomi di soggetti cui viene attribuito un fatto di reato commesso in presenza di una causa di giustificazione. È una misura introdotta dal nuovo decreto sicurezza - fortemente voluto da Giorgia Meloni e dall'attuale governo - che non è ancora mai stata applicata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Il marocchino morto a Bologna: scatta la "norma-scudo" per i poliziotti, cosa significa

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