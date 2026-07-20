Luigi Cavallari, marito della ministra per la Famiglia, è disperso nel lago di Vico dal 27 giugno. Le ricerche sono complicate dalla presenza di alghe e dal fondale limaccioso. Le operazioni sono in corso, ma ancora senza esito.

É ancora disperso nel lago di Vico, provincia di Viterbo nel Lazio, Luigi Cavallari, il marito della ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella. Le ricerche proseguono interrottamente dal 27 giugno scorso: l'uomo, 84 anni, dopo un tuffo ha accusato un malore («non mi sento bene.», ha detto dall'acqua) e non è più riemerso. Attualmente sono al lavoro tre nuclei sommozzatori dei vigili del fuoco provenienti da Reggio Calabria, Ancona e Roma. Accanto a loro, come sempre, gli esperti topografi, un'unità di Comando locale per il coordinamento dell'intervento, e i soccorritori acquatici di Viterbo. Da oltre tre... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Il marito della ministra Roccella disperso il 27 giugno nel lago di Vico: ricerche «difficili a causa di alghe e fondale limaccioso»

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Il marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico, sul posto anche i sommozzatori

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Temi più discussi: Lago di Vico, proseguono le ricerche del marito della ministra Roccella; Marito Roccella, sono ancora in corso le ricerche nel lago di Vico: sommozzatori e robot senza sosta; Roccella, il marito Luigi Cavallari ancora nel lago da 16 giorni: sub da tutta Italia, visibilità quasi nulla; Lago di Vico, ventesimo giorno di ricerche: il dramma senza fine del marito della ministra Roccella: in acqua sommozzatori e robot.

Lago di Vico, ventesimo giorno di ricerche: il dramma senza fine del marito della ministra Roccella: in acqua sommozzatori e robot x.com

Il marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico reddit

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