L’elogio del tempo e dello spazio. Dal 22 luglio al 18 settembre 2026, gli spazi della galleria Rossocinabro ospitano Il Lungo Sguardo. Paesaggi della percezione tra forma e tempo, un’esposizione collettiva che invita il pubblico a rallentare. Curata da Joe Hansen, la mostra trasforma l’intera stagione estiva in un elemento centrale del progetto, offrendo ai visitatori un’oasi di silenzio visivo in un periodo in cui il ritmo cittadino fisiologicamente decelera. L’intento curatoriale si fonda sulla precisa volontà di sfidare la rapidità tipica del consumo culturale contemporaneo. In questo contesto, l’esposizione richiede una presenza attiva e una sosta meditata, esortando i visitatori a esercitare un’osservazione ravvicinata e prolungata nel tempo, al riparo dalla frenesia dei grandi eventi urbani di passaggio. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Il Lungo Sguardo: la mostra estiva sulla percezione del tempo alla galleria Rossocinabro

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