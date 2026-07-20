Il Lazio racconta il suo mare | ecco cosa prevede il progetto su coste e località balneari

Da ilfaroonline.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Roma, 20 luglio 2026 – Il mare come paesaggio, risorsa economica e patrimonio condiviso. È questa la prospettiva al centro di “Il Lazio del Mare: coste, paesaggi, identità marine”, il progetto di comunicazione istituzionale promosso dal Consiglio regionale del Lazio per raccontare e valorizzare l’intero sistema costiero regionale. Un viaggio lungo tutta la costa del Lazio. L’iniziativa attraverserà idealmente la regione da nord a sud, partendo dalla Costa della Tuscia, proseguendo lungo il litorale romano e arrivando fino alla costa pontina. Il progetto racconterà il territorio attraverso contenuti grafici e digitali destinati al sito web e ai canali social istituzionali. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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