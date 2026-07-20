Arezzo si trova senza acqua nelle fontane pubbliche di alcune piazze del centro storico a causa di un’interruzione temporanea. Le fontane sono state chiuse e le vasche sono rimaste asciutte, mentre le transenne delimitano le aree interessate. La situazione si protrae in una estate caratterizzata da temperature elevate, senza indicazioni chiare sulla durata della sospensione. La causa dell’interruzione non è stata comunicata ufficialmente.

C’era una volta l’acqua a rinfrescare le piazze e i giardini di Arezzo. Oggi, a tracciare la mappa del decoro cittadino in questa calda estate, restano invece transenne, vasche desolatamente asciutte e il fitto mistero della burocrazia. Le cronache recenti hanno riacceso i riflettori sullo stato delle fontane pubbliche aretine, restituendo una fotografia a due facce: da un lato la sfortuna materiale di un incidente tanto clamoroso quanto distruttivo; dall’altro, il consueto e logorante muro contro muro tra amministrazione comunale e organi di tutela storica. Due vicende diverse, unite però da un unico risultato: il patrimonio monumentale comune ne esce pesantemente ridimensionato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il gran caldo e le fontane chiuse. Quelle piazze del centro storico che rimangono senz’acqua

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