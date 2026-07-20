Il governo francese esalta Zidane | Una manna per i Bleus

Il governo francese ha definito Zinedine Zidane una “manna” per la nazionale di calcio. Dopo i successi di Didier Deschamps, che ha vinto la Coppa del Mondo nel 2018, la Francia si prepara a un nuovo capitolo con l’ex stella del calcio, considerato un simbolo del movimento francese. La decisione di affidare a Zidane un ruolo di rilievo segna un cambiamento importante per la squadra nazionale.

La Francia è pronta ad aprire un nuovo capitolo della propria storia calcistica. Dopo anni segnati dai successi di Didier Deschamps, con la Coppa del Mondo nel 2018, la nazionale transalpina si prepara ad affidarsi a Zinedine Zidane, una figura simbolica per tutto il movimento francese. La scelta ha già acceso entusiasmo e aspettative. Zidane-Francia, la ministra dello Sport esalta la scelta La ministra francese dello Sport, Marina Ferrari, ha accolto con grande favore l'approdo dell'ex fuoriclasse sulla panchina dei Bleus, definendo Zidane una "manna per la nazionale francese". Ecco cosa ha detto alla radio RTL: "Spetta alla... 🔗 Leggi su Derbyderbyderby.it

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