Andy Burnham ha dichiarato di essere pronto a assumere le funzioni di primo ministro, annunciando ufficialmente la sua candidatura alla guida del Labour e annunciando il suo incarico a partire da lunedì.

« Sono pronto». Andy Burnham ha scelto due parole semplici per presentarsi al Regno Unito da nuovo leader del Labour e, da lunedì, da prossimo primo ministro. Al terzo tentativo, l’ex sindaco di Manchester è riuscito nell’impresa senza neppure affrontare un avversario: candidato unico, vittoria per acclamazione e strada spianata verso Buckingham Palace, dove re Carlo III gli affiderà l’incarico di formare il governo. L’ultimo salvatore sinistro. Più che una corsa alla leadership, una processione d’incoronazione. Il Labour, reduce dal disastro delle amministrative del 7 maggio, aveva bisogno di cambiare volto in fretta e ha deciso di farlo sacrificando Keir Starmer. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - «Sono pronto». Burnham prende il Labour e Downing Street: il nuovo premier parte dalla solita guerra alla Thatcher

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Andy Burnham Set To Replace Keir Starmer Labour Leadership Race Takes Dramatic Turn

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