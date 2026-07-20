Il G8 di Genova, tenutosi 25 anni fa, non fu il caos descritto da alcuni media, ma il culmine di un movimento globale nato a Seattle. Questo movimento si opponeva al potere dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale. Molti degli scenari di crisi attuali erano stati precedentemente previsti da quel movimento. Genova rappresentò il punto più alto di una protesta internazionale contro le istituzioni economiche mondiali.

Cosa resta di un movimento che aveva previsto molte delle crisi attuali. Genova non fu il caos raccontato da certa narrazione pubblica. Fu il punto più alto di un movimento globale nato a Seattle contro il potere dell’OMC, della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale. Ma fu l’opposto: una delle esperienze più globali mai viste. Attivisti arrivavano da ogni parte del mondo, uniti dall’idea che le decisioni finanziarie prese nei centri del potere ricadessero ovunque. La repressione di Genova non fu improvvisata. Fu pianificata per spezzare un fronte ampio.. “VOI G8, NOI SEI MILIARDI” recitava uno striscione. Un altro mondo appariva davvero possibile e forse per questo andava fermato a qualunque costo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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© Gbt-magazine.com - IL G8 DI GENOVA 25 ANNI DOPO: L’ATTUALITÀ DI UN MOVIMENTO CHE AVEVA PREVISTO IL FUTURO.

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El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha PRIMERA PARTE, Capítulos 23-52 | Miguel de Cervantes

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