A 25 anni dalle violenze durante il G8 di Genova, un ex pubblico ministero ricorda la tensione e il sangue. L’ex magistrato, incaricato di indagare sulle violenze alla scuola Diaz, afferma che fu evidente fin da subito come alcuni poliziotti mentissero sulla dinamica degli eventi. Ricorda una città blindata e una situazione di forte tensione, sottolineando che la memoria di quei fatti non si può cancellare.

“C’è voluto poco per capire che quei poliziotti, la spina dorsale della polizia italiana, stavano mentendo”. Parla così l’ex magistrato che era stato incaricato di indagare sulle violenze dei poliziotti alla Diaz La memoria non si può cancellare.Sono passati 25 anni dai fatti del G8 di Genova nel 2001.La morte di Carlo Giuliani, i pestaggi e l’irruzione nella scuola Diaz dove dormivano i manifestati. In un’intervista alCorriere della Sera, l’ex magistrato che ebbe l’incarico di indagare sulle violenze dei poliziotti alla Diaz,Enrico Zucca, ha raccontato le indagini e il ricordo di quei giorni. “Ricordo la città blindata,la tensione dopo l’omicidio di Giuliani. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - G8 di Genova, ex pm Zucca 25 anni dopo: “La città blindata, la tensione e il sangue”

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