Un documento militare americano rivela l’approvazione di armi autonome che possono decidere di sparare senza intervento umano. Questi sistemi sono progettati per analizzare l’ambiente e agire in autonomia, senza bisogno di un operatore diretto. La notizia ha suscitato preoccupazioni sulla presenza di robot armati capaci di decisioni letali, con un testo che sottolinea come le armi possano agire “da sole” e “senza intervento umano”.

C'è una frase, sepolta in un documento militare americano, che gli storici potrebbero rileggere tra vent'anni con un brivido. La velocità della guerra futura, insieme ai progressi degli avversari nell'AI, potrebbe richiedere alle forze armate l'adozione di sistemi completamente autonomi: così recita la nuova dottrina di targeting del Pentagono, nel capitolo dedicato al futuro della selezione dei bersagli. Tradotto dal linguaggio delle stelle e strisce: potrebbe arrivare il giorno in cui la decisione di colpire, e quindi di uccidere, non passerà più da una mano umana. L'amministrazione Trump sta spingendo le forze armate a usare l'intelligenza artificiale, mettendo alla prova la storica opposizione ai sistemi d'arma capaci di scegliere e attaccare bersagli in autonomia, rivela oggi il Washington Post. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il dito sul grilletto non è più umano: l'America apre alle armi che decidono da sole

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