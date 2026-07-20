La Fifa ha escluso tre inviati dalla copertura della finale, secondo quanto riportato dal Cdr di una testata sportiva. La notizia ha suscitato sospetti tra i giornalisti, considerando la coincidenza come potenzialmente significativa. La decisione riguarda i rappresentanti che avevano seguito l’evento, senza ulteriori dettagli ufficiali sul motivo dell’esclusione. La vicenda è oggetto di discussione tra i professionisti, che si interrogano sulle ragioni di questa scelta.

“A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si indovina”. A Giulio Andreotti piaceva citare questa frase di Papa Pio XI, lo faceva nelle occasioni che richiedevano ironia tagliente per rimarcare qualcosa che suonava stonato. Nel Mondiale appena concluso qualcosa di stonato che ci riguarda da vicino è accaduto proprio nel giorno della finale: a tre inviati della Gazzetta (Pierfrancesco Archetti, Beatrice Balbinot e Filippo Maria Ricci) è stato negato l’ingresso allo stadio dalla Fifa con una retromarcia, fino a venerdì scorso li aveva infatti regolarmente accreditati. "Ci dispiace, ma per una revisione interna sono stati rivisti i numeri dei... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il comunicato del Cdr Gazzetta: la Fifa esclude 3 inviati dalla finale, una coincidenza che fa pensare

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