L’assemblea dei giornalisti di Repubblica ha espresso sorpresa per le dimissioni di Mario Orfeo, che da settembre assumerà il ruolo di direttore editoriale in un’azienda concorrente. Orfeo aveva dichiarato di sostenere il progetto editoriale del gruppo che gestisce il quotidiano. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La notizia ha suscitato reazioni tra il personale, che ora attende aggiornamenti sul futuro del giornale.

L’assemblea delle giornaliste e dei giornalisti di Repubblica accoglie con stupore le dimissioni di Mario Orfeo, che da settembre sarà direttore editoriale di un’azienda concorrente, il quale sinora si era detto e fatto garante del progetto del gruppo Antenna per il nostro giornale. Progetto che, secondo le motivazioni addotte da Orfeo, non è stato finora in alcun modo concretizzato da un’azienda che invece paventerebbe nuovi tagli. La redazione nei mesi di trattativa tra la vecchia e nuova proprietà non ha mai smesso di avere una posizione critica, pubblica e di grande preoccupazione per il destino editoriale di Repubblica. I primi mesi dopo l’acquisizione di Antenna sono stati sinora di stallo, un tempo di incertezza che non può durare oltre. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Il comunicato del cdr

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