il caso del garante dei detenuti il polo insiste sulla nomina

L’istituto penitenziario di Massa attende ancora la nomina del Garante dei diritti dei detenuti. Il Polo Progressista e di Sinistra ha confermato la richiesta, sottolineando la necessità di questa figura per garantire tutela e ascolto all’interno della struttura. La situazione resta irrisolta, nonostante le ripetute sollecitazioni. La questione è al centro di un dibattito che si protrae da tempo.

L’ istituto penitenziario di Massa ha bisogno del Garante dei diritti dei detenuti. Lo ribadisce il Polo Progressista e di Sinistra che in una nota interviene in merito alla faida aperta sulla lettera dell’assessora regionale Alessandra Nardini e la risposta “piccata” del sindaco Francesco Persiani, circa la situazione dell’istituto penitenziario nel Comune di Massa. "Quando tutto è reso propaganda elettorale – si legge nella nota del Polo progressista – ovviamente il rispetto istituzionale è uno dei primi parametri a saltare, ma non crediamo che la destra e il sindaco siano i primi a poter lanciare una pietra. Il sindaco dice che “la proposta di istituire la figura del Garante dei detenuti è già all’attenzione delle forze politiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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