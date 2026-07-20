il bomber giometti resta in biancazzurro

Notizia in breve

L’attaccante classe 2006 continuerà a vestire la maglia della squadra nel prossimo campionato di Serie D. Il club ha confermato il rinnovo del contratto con il giocatore, che era stato uno dei protagonisti della stagione precedente. La decisione rafforza la rosa a disposizione dell’allenatore e rappresenta un elemento di continuità per la squadra. Nessun cambiamento è stato annunciato riguardo ad altri componenti del roster.