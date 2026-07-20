Il bomber Giometti resta in biancazzurro
L’attaccante classe 2006 continuerà a vestire la maglia della squadra nel prossimo campionato di Serie D. Il club ha confermato il rinnovo del contratto con il giocatore, che era stato uno dei protagonisti della stagione precedente. La decisione rafforza la rosa a disposizione dell’allenatore e rappresenta un elemento di continuità per la squadra. Nessun cambiamento è stato annunciato riguardo ad altri componenti del roster.
Il Fossombrone blinda uno dei protagonisti della passata stagione e mette un altro tassello nel mosaico a disposizione di mister Marco Giuliodori. Cristiano Giometti, attaccante classe 2006, vestirà ancora la maglia biancoazzurra nel prossimo campionato di Serie D, confermandosi uno dei punti di riferimento del pacchetto under metaurense. Una conferma tutt’altro che scontata, considerando il campionato disputato dal giovane centravanti, capace di chiudere l’annata 202526 da capocannoniere della squadra con sei reti. Gol pesanti, spesso decisivi, che hanno contribuito in maniera concreta al raggiungimento della salvezza da parte del Fossombrone, obiettivo centrato al termine di una stagione intensa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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