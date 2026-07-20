Il bilancio di Acer Fantinati | La Provincia chiarisca il suo ruolo Serve trasparenza

Da ilrestodelcarlino.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un rappresentante ha presentato un’interrogazione al presidente della Provincia di Reggio per chiedere chiarimenti sulla situazione finanziaria di Acer. La richiesta mira a ottenere trasparenza e a far luce sui dettagli economici dell’azienda. La questione riguarda la gestione e le risorse di Acer, con particolare attenzione alla chiarezza delle informazioni fornite dalla Provincia. La richiesta è stata depositata ufficialmente per ottenere risposte ufficiali e approfondimenti sulla situazione.

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Ho depositato un’interrogazione al presidente della Provincia di Reggio per chiedere piena chiarezza sulla situazione economico-finanziaria di Acer. Dalle notizie di stampa emerge un disavanzo di circa 430mila euro e criticità fiscali che sarebbero attribuite a presunti errori del commercialista", scrive in una nota Cristina Fantinati, capogruppo Lega in Consiglio Provinciale. E aggiunge: "La domanda è inevitabile: chi controllava? Un ente pubblico che gestisce migliaia di alloggi e milioni di euro di risorse pubbliche non può accorgersi solo dopo anni di irregolarità di questa portata. Esistono un Cda, un Collegio dei Revisori, organi di controllo e una Conferenza degli Enti composta dai soci proprio per evitare che situazioni simili si verifichino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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