Un rappresentante ha presentato un’interrogazione al presidente della Provincia di Reggio per chiedere chiarimenti sulla situazione finanziaria di Acer. La richiesta mira a ottenere trasparenza e a far luce sui dettagli economici dell’azienda. La questione riguarda la gestione e le risorse di Acer, con particolare attenzione alla chiarezza delle informazioni fornite dalla Provincia. La richiesta è stata depositata ufficialmente per ottenere risposte ufficiali e approfondimenti sulla situazione.

Ho depositato un’interrogazione al presidente della Provincia di Reggio per chiedere piena chiarezza sulla situazione economico-finanziaria di Acer. Dalle notizie di stampa emerge un disavanzo di circa 430mila euro e criticità fiscali che sarebbero attribuite a presunti errori del commercialista", scrive in una nota Cristina Fantinati, capogruppo Lega in Consiglio Provinciale. E aggiunge: "La domanda è inevitabile: chi controllava? Un ente pubblico che gestisce migliaia di alloggi e milioni di euro di risorse pubbliche non può accorgersi solo dopo anni di irregolarità di questa portata. Esistono un Cda, un Collegio dei Revisori, organi di controllo e una Conferenza degli Enti composta dai soci proprio per evitare che situazioni simili si verifichino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il bilancio di Acer. Fantinati: "La Provincia chiarisca il suo ruolo. Serve trasparenza"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Iran, Teheran: “Italia chiarisca il suo ruolo, ci saranno conseguenze”, USA: “Con pedaggi a Hormuz sarà caos totale nel mondo”: news in diretta

Elezioni, Di Rosa: "Legalità a corrente alternata: La Vardera chiarisca su test antidroga e trasparenza nelle proprie liste”Durante la campagna elettorale sono emerse polemiche riguardanti test antidroga e trasparenza nelle liste di alcuni candidati.

Temi più discussi: Il bilancio di Acer. Fantinati: La Provincia chiarisca il suo ruolo. Serve trasparenza; Reggio Emilia: primo bilancio in rosso per Acer. VIDEO; Acer chiude il 2025 in rosso, Coalizione Civica e Cisl chiedono chiarezza; Acer in rosso, Cisl suona la carica: Il nuovo cda ha il dovere di aprire una stagione diversa.

Il bilancio di Acer. Fantinati: La Provincia chiarisca il suo ruolo. Serve trasparenzaHo depositato un’interrogazione al presidente della Provincia di Reggio per chiedere piena chiarezza sulla situazione economico-finanziaria di Acer. Dalle ... ilrestodelcarlino.it

Acer in rosso, Cisl suona la carica: Il nuovo consiglio di amministrazione ha il dovere di aprire una stagione diversa 24emilia.com/acer-rosso-cis… x.com

Buco di bilancio Acer, la bufera: Chiarire la questione morositàL’ente chiude in perdita di 430mila euro, Coalizione Civica: Ma chi approvava i rendiconti?. Il civico Tarquini presenta un’interpellanza. Papaleo (Cisl): Segnali d’allarme ignorati per anni. msn.com

Ho una domanda riguardo l'acciaio: il prezzo dell'acciaio è legato al prezzo del ferro, nel senso che più ferro c'è, più l'acciaio è economico? reddit