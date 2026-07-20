Il Belgio è a caccia di un nuovo allenatore dopo la partenza di Garcia

Il Belgio ha annunciato la separazione dall’allenatore Rudi Garcia, dopo il fallimento nel Mondiale. La squadra è arrivata ai quarti di finale, dove ha perso contro la Spagna, che poi ha vinto il torneo. Durante il torneo, la squadra ha ottenuto un risultato rilevante solo nello scontro con gli Stati Uniti, vinto 4-1 agli ottavi. Ora il paese cerca un nuovo allenatore per la squadra nazionale.

2026-07-20 14:43:00 Breaking news: Il Belgio si è separato dall’allenatore Rudi Garcia. I Red Devils hanno raggiunto i quarti di finale della Coppa del Mondo prima di perdere contro la Spagna, futura vincitrice, ma sono rimasti in gran parte insignificanti al di fuori del 4-1 contro gli Stati Uniti agli ottavi. Il contratto di Garcia scade a fine luglio e le due parti hanno deciso di comune accordo di non prorogarlo. Il 62enne ha dichiarato: “Dopo aver discusso con la Federcalcio belga (RBFA), abbiamo deciso di non prolungare l’eccellente viaggio che abbiamo condiviso negli ultimi 18 mesi. Lascio il Belgio nella Lega A della Nations League e tra le prime otto squadre del mondo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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