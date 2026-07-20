Ida Di Filippo sorprende gli invitati al matrimonio | ha scelto anche i colori del loro look per il giorno più importante

Ida Di Filippo, l’agente immobiliare diventata un volto amatissimo della televisione italiana grazie a Casa a prima vista su Real Time, si appresta a vivere uno dei giorni più importanti della sua vita. Il matrimonio con Pietro Albano è fissato per il 5 settembre 2026 a Sorrento, una location che già da sola evoca immagini di eleganza mediterranea, scorci mozzafiato e romantiche atmosfere campane. Ma c’è un dettaglio che ha catturato l’attenzione dei fan e degli appassionati di matrimoni: insieme agli inviti, gli ospiti riceveranno una vera e propria guida di stile. Non si tratta di semplici suggerimenti vaghi, ma di indicazioni precise su colori, palette cromatiche e dress code pensati per mantenere un’armonia estetica durante la cerimonia. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Maratón de Biografías de los GRANDES GENIOS de la MÚSICA

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