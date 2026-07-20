Ibrahimovic ad Haaland | Ecco perché io sono miliardario e tu no

In un video pubblicato su YouTube, Erling Haaland scherza con Zlatan Ibrahimovic, chiedendogli perché lui sia miliardario e l'altro no. L'estratto mostra un confronto tra i due calciatori, senza ulteriori dettagli sulla conversazione. La clip è stata diffusa dalla Gazzetta.

Un estratto dell’ultimo video pubblicato da Erling Haaland sul suo canale YouTube, l’attaccante norvegese qui scherza con Ibrahimovic. Il video da Gazzetta.it. Milan, Moretto a ruota libera sul calciomercato: "Se Karetsas potesse.". Poi news su Estupiñán e Modric Cessioni Milan, occhio all'uscita di Ricci: due italiane su di lui. Ecco la cifra Mercato Milan LIVE Modric e Rabiot restano. Leão, ci prova l'Aston Villa. Piacciono Højbjerg e Karetsas. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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