Un estratto dell’ultimo video pubblicato da Erling Haaland sul suo canale YouTube, l’attaccante norvegese qui scherza con Ibrahimovic che commenta i rispettivi look: “Il mio è da miliardario, il tuo da milionario. Ma ci arriverai anche tu, fidati. Abbiamo lo stesso agente”. Il giocatore del Manchester City, infatti, è rappresentato da Rafaela Pimenta, che ha ereditato i clienti di Mino Raiola, dopo la morte di quest’ultimo nel 2022. (YouTube @erling). 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Ibrahimovic sfotte Haaland: "Ecco perché io sono miliardario e tu no"

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