L’intelligenza artificiale viene utilizzata nella telechirurgia senza sostituire i chirurghi, che mantengono la responsabilità delle operazioni. Un esperto del Campus Bio-Medico ha illustrato come la robotica rivoluziona le procedure, integrandosi alle tecniche tradizionali. La tecnologia permette interventi a distanza, ma la supervisione umana rimane centrale. La discussione si concentra sulla collaborazione tra sistemi automatizzati e professionisti, senza che l’IA sostituisca il ruolo del medico.

L’intelligenza artificiale entra in sala operatoria, ma non sostituisce la mano – né la responsabilità – di chi opera.? H? ealthcare Policy per Formiche.net ne ha parlato con Rocco Papalia, professore ordinario di Urologia al Campus bio-medico di Roma, direttore dell’U.o.c. di Urologia della Fondazione policlinico universitario Campus bio-medico e direttore della Scuola di specializzazione in Urologia, tra i massimi esperti italiani di chirurgia robotica oncologica. Con lui abbiamo ripercorso come la robotica abbia cambiato l’urologia negli ultimi anni, cosa significhi davvero “precisione” quando in sala c’è un robot, e perché – a suo dire – la tecnologia più avanzata renda ancora più necessario, non meno, il giudizio clinico di chi la usa. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - IA e telechirurgia, Papalia (Campus Bio-Medico) spiega la rivoluzione robotica

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