Il nuovo progetto tecnico vede i centrocampisti Matteo Marchio, Nicholas Medini, Marco Verdi, Mattia Massaro, Marco Sforzi e Gabriele Borchi confermati nella rosa. La squadra ha rafforzato la linea di centrocampo, con il settore che ora si presenta come uno dei punti di forza. La presenza di giocatori esperti e giovani promettenti si combina per creare una formazione compatta e pronta a competere.

I centrocampisti Matteo Marchio, Nicholas Medini, Marco Verdi, Mattia Massaro, Marco Sforzi e Gabriele Borchi continueranno a far parte del progetto tecnico dello Jolo. Lo ha comunicato la società nelle scorse ore, aggiungendole alle precedenti conferme dei difensori Tommaso Melani, Alessandro Rossi, Alessandro Ferroni, Tommaso Drovandi, Andrea Menichetti, Elia Peschi, Mirko Torcasso e Gabriele Scozzari. Nei giorni scorsi erano inoltre stati ufficializzati i primi due "colpi" messi a segno dal confermatissimo direttore sportivo Leonardo Pomponio: si tratta dei due portieri Lorenzo Targioni (dall’Albacarraia, classe 2004) e Riccardo Mura dal Maliseti Seano, classe 2007. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I pilastri del nuovo progetto tecnico. Jolo blinda tutta la linea di centrocampo. Ambrosio in missione: Eccellenza nel mirino

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