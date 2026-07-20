I paesi dove gli italiani non pagano le tasse se si trasferiscono | regole e condizioni di accesso

Da quifinanza.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In alcuni paesi, gli italiani che si trasferiscono possono beneficiare di agevolazioni fiscali e, in certi casi, non devono pagare tasse sui redditi o sulle pensioni estere. Le condizioni variano, ma spesso includono requisiti come la residenza fiscale, la durata del soggiorno e il rispetto di specifiche norme locali. Queste mete attirano pensionati, professionisti e lavoratori da remoto in cerca di un regime fiscale più favorevole rispetto all’Italia.

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Trasferirsi all’estero per pagare meno tasse è una scelta fatta da un numero crescente di italiani negli ultimi anni. Pensionati, professionisti, imprenditori, lavoratori da remoto e investitori guardano con interesse ai Paesi con una fiscalità più favorevole rispetto all’Italia. Tuttavia, le regole internazionali sono molto articolate e cambiano in base alla tipologia di contribuente, alla provenienza dei redditi e alle convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte con l’Italia. Paesi dove il fisco è più favorevole per gli italiani. Attualmente, tenendo conto del panorama internazionale, è possibile distinguere tre regimi fiscali ben distinti, ciascuno con le proprie peculiarità, ovvero: I Paesi con tassazione zero sul reddito delle persone fisiche. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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