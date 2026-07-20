I motivi dietro l’addio di De Paolini al Giornale

Notizia in breve

Osvaldo De Paolini ha lasciato la condirezione del Giornale e la direzione di Moneta. La decisione è stata comunicata dal team di redazione, che ha riferito che il condirettore si dimette per motivi personali e non continuerà a lavorare per la testata dal 21 luglio. La comunicazione è stata diffusa tramite un comunicato del comitato di redazione.