I motivi dietro l’addio di De Paolini al Giornale
Osvaldo De Paolini ha lasciato la condirezione del Giornale e la direzione di Moneta. La decisione è stata comunicata dal team di redazione, che ha riferito che il condirettore si dimette per motivi personali e non continuerà a lavorare per la testata dal 21 luglio. La comunicazione è stata diffusa tramite un comunicato del comitato di redazione.
Osvaldo De Paolini dice addio alla condirezione del Giornale e alla direzione di Moneta. «La direzione ci ha comunicato che, da domani (21 luglio), il nostro condirettore lascia, per motivi personali, la nostra testata», si legge nel comunicato del Cdr. «Così come la direzione del settimanale economico Moneta » che verrà assunta ad interim da Tommaso Cerno. «Il Cdr coglie l’occasione per ringraziare, assieme alla redazione, Osvaldo De Paolini per il grande lavoro svolto, non solo nella mera fattura del quotidiano, anche nell’ambito degli “eventi del Giornale “, per il rilancio della testata e il risanamento della sua situazione economica». Tommaso Cerno (Imagoeconomica). 🔗 Leggi su Lettera43.it
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