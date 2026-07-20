I luoghi dell’ Odissea esistono davvero

Dopo il film di Nolan sull’Odissea, si è riaccesa l’attenzione sui luoghi descritti nelle avventure di Ulisse. Studi e ricerche hanno identificato alcune località del Mediterraneo che corrisponderebbero alle tappe narrate, anche se la ricostruzione storica resta complessa. Le località menzionate nel poema sono considerate in parte riconoscibili e geograficamente collocabili, ma non tutte sono state confermate con certezza.

Dopo il film di Nolan sull’Odissea, si è tornati a parlare molto dei viaggi di Ulisse e di quanto ci fosse di storico in queste vicende. Tutti i luoghi toccati da Ulisse, per quanto si possano ricostruire, sono situati in località identificabili del Mediterraneo. Oggi storici e geografi sembrano essere abbastanza concordi riguardo all’esistenza geografica di questi luoghi. Il Circeo è la maga Circe Navigando e guardando dal mare il promontorio del Circeo sembra essere un isola, all’epoca era circondato da paludi, se si guarda il promontorio del Circeo dal mare sulla cresta sembra vedere un volto di donna, questo può aver contribuito ad ispirare il mito. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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