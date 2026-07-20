Centinaia di migliaia di persone si sono radunate per le strade di Madrid per festeggiare la vittoria della nazionale ai Mondiali, ottenuta domenica sera ai tempi supplementari contro l’Argentina. La celebrazione ha coinvolto un grande afflusso di cittadini che si sono riuniti per l’evento, creando un clima di festa e allegria. La folla si è radunata principalmente nelle zone centrali della città, senza segnalazioni di incidenti o problemi di sicurezza.

Centinaia di migliaia di persone si sono radunate per strada, a Madrid, per festeggiare la vittoria della Spagna ai Mondiali (che domenica sera ha battuto l’Argentina ai tempi supplementari). Secondo il governo spagnolo, in tutto sono più di un milione. La nazionale spagnola ha fatto una parata attraverso Madrid a bordo di un autobus scoperto, fino ad arrivare in piazza Cibeles, uno dei luoghi più simbolici della capitale e dove si concentrano i festeggiamenti. Prima della parata, la nazionale è stata ricevuta alla Zarzuela, il palazzo reale, da re Felipe VI e poi alla Moncloa, quello del governo, dal primo ministro Pedro Sánchez. Entrambi domenica sera erano negli Stati Uniti per assistere alla finale e si sono congratulati. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - I festeggiamenti per la vittoria dei Mondiali, a Madrid

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