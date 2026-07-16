La Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia ha confermato lo stanziamento di 220.000 euro alla Caritas per quest’anno. La somma sarà destinata a sostenere le comunità colpite dalle nuove povertà. La decisione è stata comunicata ufficialmente, confermando il supporto continuo della fondazione alle attività della Caritas. Questi fondi saranno utilizzati per aiutare le persone in difficoltà e affrontare le emergenze sociali.

Una mano contro le nuove povertà. Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia ha confermato ufficialmente lo stanziamento di 220.000 euro alla Caritas anche per quest’anno. Il provvedimento riguarda la Diocesi di Pistoia e Pescia e dunque anche le comunità di Vinci e di Capraia e Limite, dove i volontari sono da tempo molto attivi. "In questo breve arco di tempo alla guida delle Diocesi di Pescia e Pistoia - sottolinea il Vescovo, monsignor Augusto Mascagna - ho già potuto toccare con mano la tradizione di carità della Toscana ed ho verificato la generosità di questa chiesa nei confronti dei ‘piccoli’ del Vangelo. La Fondazione Caript è interlocutore privilegiato in questa vicinanza di carità e supporta fattivamente con l’interessamento, la progettazione e la verifica la nostra missione di carità". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un aiuto alle comunità . Dalla Caritas 220mila euro contro le nuove povertà

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