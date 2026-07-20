Dopo una settimana di allenamenti, il giocatore ha dichiarato di aver adottato l’atteggiamento corretto. In appena una giornata, ha segnato 13 reti, fornendo segnali positivi per il proseguimento della stagione. La sua prestazione ha contribuito a sbloccare la situazione, secondo quanto riferito dal tecnico.

Ha avuto buone indicazioni, per quanto possibile dopo appena una settimana di lavori, Daniele Galloppa, dalle 13 reti segnate ieri. Serviva sbloccare un po’ le gambe e recepire i primi messaggi tattici del nuovo allenatore: "Sono contento, l’attitudine è giusta e vedo grande partecipazione e curiosità – ha commentato il tecnico – e poi abbiamo inserito dei concetti che ho rivisto in partita nonostante fosse una amichevole quindi mi fa piacere. Curiosità e divertimento, a mio parere, ti aiutano a migliorare. Poi è normale ci voglia la mentalità di una squadra che vuol vincere, che vuol essere grande, ma stiamo mettendo dentro una proposta che ai ragazzi secondo me piace". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Ho visto l’atteggiamento giusto"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

S.F. Loano. Rossoblu a metà dell'opera salvezza, Brignoli: Ho visto l'atteggiamento giusto

Notizie e thread social correlati

Usa, Pochettino: "Pulisic ha giocato bene, è entrato con l'atteggiamento giusto"Christian Pulisic è tornato a giocare con la nazionale statunitense nel match conclusivo del girone dei Mondiali, dopo aver saltato le ultime due...

Chivu a DAZN: «Bilancio obbligatorio, ma adesso abbiamo bisogno di una vacanza. Lautaro presente? Atteggiamento giusto»Durante l’ultima giornata di Serie A, l’ex calciatore e attuale tecnico ha commentato in diretta a DAZN.

Temi più discussi: Herrera, Neila e Ramos dicono la loro dopo due gare con tante polemiche nel Regno Unito; Furia Rabiot: Primo tempo vergognoso, atteggiamento inammissibile; Odissea - La recensione; La battaglia di Sviatlana, la leader anti-Lukashenko: L'opposizione in Bielorussia è ancora viva.

Io ho convissuto per 10 anni con l' immigrazione legale. Convissuto davvero,mi abitavano in casa.Non avete idea di cosa provo, di cosa ho visto e vissuto.E non si ha idea,e lo posso dire dopo 10 anni,perchè molti si sono girati dall'altra parte. (per poi dire: o x.com

Ho visto l’atteggiamento giustoHa avuto buone indicazioni, per quanto possibile dopo appena una settimana di lavori, Daniele Galloppa, dalle 13 reti segnate ... msn.com

Mantova, Modesto: Contro il Sudtirol gara che vale tanto. Ho visto il giusto atteggiamentoScontro diretto in chiave salvezza per il Mantova di Francesco Modesto. Domani per i virgiliani è in programma la trasferta in casa del Sudtirol. Queste le parole del tecnico dei lombardi nella ... tuttomercatoweb.com