Dopo 32 giorni, 104 partite e 308 gol, i Mondiali di calcio si sono conclusi ieri con la vittoria della squadra spagnola. La finale si è giocata in uno stadio pieno e ha visto le due squadre affrontarsi nel secondo tempo, con la Spagna che ha segnato il gol decisivo. Le partite sono state seguite in diretta da milioni di tifosi, con molte notti insonni per gli appassionati.

Dopo 32 giorni, 104 partite e 308 gol – e anche molte notti insonni, per chi tra noi (e tra voi) ha seguito le gare in diretta – ieri i Mondiali di calcio sono finiti, con la vittoria quasi ineluttabile della Spagna. E con la puntata di questa mattina, che oggi potete leggere qua sotto, finisce anche Post Partita, la newsletter con cui li abbiamo seguiti. Potete farci sapere se vi è piaciuta, e anche se c’è qualcosa che possiamo migliorare, scrivendoci a [email protected]. E se nel frattempo non l’avete ancora fatto, potete abbonarvi e aiutarci a fare più spesso cose come questa. Alla fine ha vinto la squadra migliore. La Spagna ha dominato anche la finale, senza dare troppo spettacolo, ma mostrandosi sempre in controllo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Ha vinto la squadra migliore, non la più forte. Ha vinto un progetto partito nel 2006 e che in 20 anni, con cicli diversi, ha portato 2 Mondiali e 3 Europei. Solo perché si gioca ogni due anni. Oggi in campo due fenomeni del 2007. Nulla avviene per caso. Serve t x.com

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