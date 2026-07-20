Ha vinto il migliore
La finale del Mondiale si è conclusa con la vittoria di una delle due squadre. La partita non è stata considerata tra le più spettacolari della storia del torneo. La mente di molti ha subito pensato a finali passate, come quella del 1990 tra Argentina e Germania o quella del 1994 tra Brasile e Italia. La partita si è svolta senza grandi colpi di scena e con un risultato finale che ha premiato la squadra più forte in campo.
Non è stata una bella finale del Mondiale, diciamolo subito: la mente è andata subito a quelle più aride della storia del calcio. La finale del 1990 tra Argentina e Germania o quella del 1994 tra Brasile e Italia. Le due semifinali, a loro modo epiche, ci avevano fatto ipotizzare uno scontro sulla carta interessantissimo. Ma così non è stato. Forse proprio la spettacolare finale del 2022 ci aveva fatto dimenticare che le finali raramente sono belle partite. La posta in palio è troppo grande, la tensione è palpabile. Fin dal primo minuto l’Argentina non è stata all’altezza della finale e ha trascinato giù anche il livello della Spagna, che però è riuscita a trovare la chiave di volta attraverso i cambi e ha vinto con merito un incontro totalmente impari a livello statistico come non si vedeva da tempo. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
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#EspañaArgentina ha vinto la squadra migliore, anzi l'unica ad aver giocato #España campione del mondo 2026 Giusto così Buonanotte calciofili x.com
Neschio. . SENZA DUBBIO, HA VINTO IL MIGLIORE? SPAGNA-ARGENTINA 1-0 DTS #SpagnaArgentina #Mondiali #Messi facebook
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