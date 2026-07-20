ha vinto il migliore

La finale del Mondiale si è conclusa con la vittoria di una delle due squadre. La partita non è stata considerata tra le più spettacolari della storia del torneo. La mente di molti ha subito pensato a finali passate, come quella del 1990 tra Argentina e Germania o quella del 1994 tra Brasile e Italia. La partita si è svolta senza grandi colpi di scena e con un risultato finale che ha premiato la squadra più forte in campo.

Non è stata una bella finale del Mondiale, diciamolo subito: la mente è andata subito a quelle più aride della storia del calcio. La finale del 1990 tra Argentina e Germania o quella del 1994 tra Brasile e Italia. Le due semifinali, a loro modo epiche, ci avevano fatto ipotizzare uno scontro sulla carta interessantissimo. Ma così non è stato. Forse proprio la spettacolare finale del 2022 ci aveva fatto dimenticare che le finali raramente sono belle partite. La posta in palio è troppo grande, la tensione è palpabile. Fin dal primo minuto l’Argentina non è stata all’altezza della finale e ha trascinato giù anche il livello della Spagna, che però è riuscita a trovare la chiave di volta attraverso i cambi e ha vinto con merito un incontro totalmente impari a livello statistico come non si vedeva da tempo. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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