Lui lo conosceva bene. Francesco Guidolin è stato un giocatore di Osvaldo Bagnoli, nel Verona degli anni Ottanta, prima dello scudetto, e quest’ultimo dettaglio è un ovvio motivo di rammarico. Bagnoli se ne è andato venerdì e domani pomeriggio, nella Basilica di San Zeno a Verona, si terranno i funerali. Così abbiamo chiesto a Guidolin di raccontarci il “suo” Bagnoli: "Era una persona straordinaria e un allenatore speciale. Non gli interessavano le apparenze. Lo ricordo ai raduni estivi in sandali, calzoncini e maglietta: meraviglioso". Estate 1981, Osvaldo Bagnoli diventa allenatore del Verona e in rosa trova anche lei Francesco Guidolin, 25enne centrocampista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Guidolin: "Dai silenzi di Bagnoli ho imparato tanto. Quella volta che mi disse 'Mi fai sentire piccolo...'"

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