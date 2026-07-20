Guida autonoma chi paga le multe? Le nuove normative in vigore negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti, sono entrate in vigore nuove normative che stabiliscono chi è responsabile del pagamento delle multe per le auto a guida autonoma. Le norme definiscono le responsabilità legali in caso di infrazioni commesse da veicoli senza conducente umano. Le regole riguardano sia le aziende che sviluppano questa tecnologia sia i proprietari dei veicoli. La normativa mira a chiarire le responsabilità in caso di violazioni del codice della strada da parte di veicoli autonomi.

Lo sviluppo e la diffusione su larga scala delle auto a guida autonoma rappresenta senza dubbio la sfida più complessa e stimolante del settore automotive negli ultimi anni. Si tratta di un progetto ambizioso, che ha come conseguenza importanti cambiamenti nella mobilità urbana, a tal punto che 18 Stati membri dell'Unione Europa, inclusa l'Italia, hanno firmato all'inizio di giugno 2026 una dichiarazione d'intenti per promuoverne la sperimentazione transfrontaliera e su larga scala, al fine di evitare che la guida autonoma cresca in Europa attraverso regole nazionali separate e poco compatibili tra loro. Se in Europa... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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