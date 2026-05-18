Le nuove regole per chi guida i monopattini multe a raffica dei vigili urbani

Dall’alba, i vigili urbani hanno avviato controlli intensivi sul rispetto delle recenti norme che regolano la circolazione dei monopattini. Durante le operazioni sono state elevate numerose multe a conducenti che non si sono conformati alle disposizioni, con verifiche che stanno riguardando diverse zone della città. Le verifiche riguardano principalmente il rispetto delle regole di sicurezza e il rispetto delle aree di circolazione consentite. La situazione si sta sviluppando in modo da garantire l’applicazione delle nuove disposizioni.

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Dall'alba controlli a tappeto dei vigili urbani sul rispetto delle nuove norme per i conducenti dei monopattini. Gli agenti guidati dal comandante Giovanni Giardina hanno multato decine e decine di guidatori. Sono entrati in vigore nuovi obblighi destinati a incidere in modo significativo sulla. 🔗 Leggi su Messinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Da marzo 2026 cambiano le regole per i monopattini elettrici! Sullo stesso argomento Dalle multe alle nuove auto: oltre 100 mila euro per garantire interventi rapidi e sicuri dei vigili urbaniIl Comune rottama i vecchi mezzi "fuorilegge" e pericolosi per gli agenti, finanziando l'acquisto di cinque veicoli fiammanti con l’avanzo delle... ZTL Roma: nuove regole per le auto elettriche dal 1° luglio. x.com JRFU, League One citata in giudizio per le nuove regole di idoneità della stagione 2026-2027 che svantaggeranno i giocatori giapponesi nati all'estero reddit Nuove droghe e dipendenze, a Genova si riscrivono le regoleIn Italia 3,5 milioni fanno uso di stupefacenti. E la Liguria è tra le regioni più colpite dal gioco d’azzardo. Al Ducale tre giorni di lavori: 200 esperti di ... ilsecoloxix.it Monopattini a Roma, è caos per le nuove regole. Ritardi nelle targhe, resta il nodo multeEntrate in vigore da sabato 16 maggio, le nuove norme largamente ignorate. Adiconsum: Norme giuste, ma si dovrebbe concedere più tempo per adeguarsi ... roma.corriere.it