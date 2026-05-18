Le nuove regole per chi guida i monopattini multe a raffica dei vigili urbani
Dall’alba, i vigili urbani hanno avviato controlli intensivi sul rispetto delle recenti norme che regolano la circolazione dei monopattini. Durante le operazioni sono state elevate numerose multe a conducenti che non si sono conformati alle disposizioni, con verifiche che stanno riguardando diverse zone della città. Le verifiche riguardano principalmente il rispetto delle regole di sicurezza e il rispetto delle aree di circolazione consentite. La situazione si sta sviluppando in modo da garantire l’applicazione delle nuove disposizioni.
Dall'alba controlli a tappeto dei vigili urbani sul rispetto delle nuove norme per i conducenti dei monopattini. Gli agenti guidati dal comandante Giovanni Giardina hanno multato decine e decine di guidatori. Sono entrati in vigore nuovi obblighi destinati a incidere in modo significativo sulla. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Da marzo 2026 cambiano le regole per i monopattini elettrici!
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