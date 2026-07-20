Guerra Ucraina - Russia le news di oggi Missili russi su una nave mercantile turca | 5 morti

Notizia in breve

Un missile balistico è stato lanciato dalla regione di Bryansk e ha causato esplosioni poco dopo l’una. Durante un raid russo, sono stati lanciati circa 40 missili e 120 droni, provocando 20 morti complessivamente nel paese. Inoltre, un missile russo ha colpito una nave mercantile turca, provocando la morte di cinque persone. Il presidente ucraino ha definito l’attacco uno dei più grandi.