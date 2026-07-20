Guerra Ucraina - Russia le news di oggi Missili russi su una nave mercantile turca | 5 morti
Un missile balistico è stato lanciato dalla regione di Bryansk e ha causato esplosioni poco dopo l’una. Durante un raid russo, sono stati lanciati circa 40 missili e 120 droni, provocando 20 morti complessivamente nel paese. Inoltre, un missile russo ha colpito una nave mercantile turca, provocando la morte di cinque persone. Il presidente ucraino ha definito l’attacco uno dei più grandi.
Raid russo da 40 missili e 120 droni, 20 morti in tutto il Paese. Zelensky: “Uno dei più grandi”. Missili balistici inviati dalla regione di Bryansk, poi le esplosioni poco dopo l’1.20. Kiev rivendica attacchi contro petroliere russe nel Mar Nero. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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