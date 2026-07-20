Grandi occasioni all’asta giudiziaria Macchinoni di lusso per chi non parte

Da ilgiorno.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'asta giudiziaria ha messo all'incanto diversi veicoli di lusso, tra cui automobili di alta gamma e moto prestigiose. La vendita si svolge in modalità telematica, permettendo di partecipare anche da remoto. Le offerte sono aperte a chiunque abbia interesse e siano state pubblicate le informazioni sui lotti e le modalità di partecipazione. La data dell'asta è fissata per questa settimana, con possibilità di partecipare fino all'ultimo minuto.

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Le aste giudiziarie non vanno in vacanza e possono ispirare acquisti anche a chi ha deciso di restare a casa. Chi per raggiungere le località turistiche non prende l’aereo potrebbe desiderare una prestigiosa Jaguar E-Pace da 150 cavalli nera a prezzo stracciato: immatricolata nel 2019, con poco più di centomila chilometri percorsi, è battuta fino al 30 luglio al prezzo base di 9.000 euro all’asta online indetta dall’ Istituto di Vendite Giudiziarie di Monza, che ha sede a Concorezzo e si occupa di aggiudicare beni mobili provenienti da procedure di fallimento o di concordato preventivo del Tribunale di Monza. L’istituto in passato ha già venduto una Lamborghini 5. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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