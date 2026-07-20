Gran Bretagna l' arrivo di Starmer a Buckingham Palace

Keir Starmer ha consegnato ufficialmente le sue dimissioni a Re Carlo III durante un’udienza a Buckingham Palace. Il palazzo ha rilasciato una nota in merito all’evento.

Keir Starmer ha formalmente rassegnato le sue dimissioni a Re Carlo III durante un’udienza a Buckingham Palace. In una nota, il palazzo ha affermato: “Sir Keir Starmer, membro del Parlamento, è stato ricevuto in udienza dal Re questa mattina e ha presentato le sue dimissioni da Primo Ministro e Primo Lord del Tesoro, che Sua Maestà ha gentilmente accettato. Anche Lady Starmer è stata ricevuta dal Re”. Lo riporta Sky News. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Starmer departs Downing St., King Charles departs Buckingham Palace | LIVE from London

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